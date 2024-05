Santiago Taboada Habla de Seguridad, Tarifas del Metro y Gestión Inmobiliaria en FORO

Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Va X la CDMX, explicó en entrevista exclusiva para FORO sus propuestas en materia de seguridad, para combatir las fugas de agua en la capital y para ampliar el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro sin aumentar las tarifas. Así fue la entrevista.

Noelia Jiménez: Arranquemos con el tema del debate. ¿Cuál es su impresión del debate del domingo? ¿Cómo se sintió?

Santiago Taboada: Primero, muy bien. Creo que tuvimos la oportunidad en esos 3 debates de contrastar las diferentes visiones de una ciudad que desde hace 27 años es gobernada por el mismo grupo político. Creo que la gran oportunidad que tenemos en la ciudad es, hay dos opciones, o continuamos con los 27 años de fracasos y de promesas de este equipo político o le damos una oportunidad a una visión de cambio y de resultados.

Y creo que en los 3 debates pudimos hablar de agua, hablar de seguridad, hablar de desarrollo, hablar de estas ideas, pero sobre todo de estos problemas.

"Los diagnósticos correctos que presenté en los 3 debates, pero también los cómos: cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad, el problema de la falta de agua, el problema de la planeación de una ciudad que imagínate, desde hace 21 años no tenemos un instrumento de planeación, una ciudad en la que el Metro se cae a pedazos, en la que si algo tenemos que priorizar precisamente la seguridad, el agua, el Metro sean una condición para que en la ciudad se viva mejor. El Metro hoy en la Ciudad de México está pasando la peor de sus crisis y lo que queremos es darle el mejor mantenimiento, el mayor presupuesto público de su historia y, sobre todo, darle la oportunidad en este gobierno que voy a encabezar a partir del 2 de junio, un respiro a la ciudad".

Taboada: "No Cayeron los Delitos, Cayeron las Denuncias": Taboada Sobre la Seguridad en CDMX

Taboada habla de reducción de delitos

Noelia Jiménez: Yendo precisamente por estos temas que ya enlistaba usted, candidato, si le parece bien yendo uno por uno, en el tema de la seguridad, entre 2018 y 2023 cayeron los delitos en la alcaldía Benito Juárez, pero en realidad en toda la Ciudad de México, también en toda la Ciudad de México cae la percepción de inseguridad, ¿cómo distinguir si esto se debe a lo que usted impulsó desde la alcaldía Benito Juárez o a lo que se impulsó desde la Jefatura de Gobierno para toda la ciudad?

Santiago Taboada: No cayeron los delitos, cayeron las denuncias, yo se lo decía en el debate. Presumen, porque lo que pasó en la Ciudad de México es que la gente dejó de tener confianza para denunciar los delitos. Tú hoy preguntas en las calles, hoy preguntas en las colonias, yo he recorrido toda la ciudad en estos últimos meses y el tema es que la gente hoy se siente insegura.

Noelia Jiménez: Pero la percepción cayó, candidato.

Santiago Taboada: Mira, yo ahí difiero un poco.

Noelia Jiménez: 30 puntos por lo menos.

Santiago Taboada: Claro, lo que pasa es que si la percepción se te cae en Benito Juárez, que prácticamente tenemos el 11 por ciento contra el casi 80 por ciento de Iztapalapa, pues claro, Benito Juárez y las alcaldías gobernadas por la coalición contribuyeron muchísimo a que esas cifras bajaran. Y afortunadamente, porque en estas alcaldías trabajamos en un modelo de seguridad de proximidad.

Nadie está diciendo que no hubo coordinación, por Dios, el asunto es que este modelo tan funcionó, que es evidente, los resultados de este gobierno y de los resultados del gobierno que la candidata de Morena encabezó los últimos seis años. Entonces, para mí la estrategia funcionó.

"¿Qué tenían o qué tenemos las alcaldías en este sentido? La posibilidad de atender delitos del orden patrimonial. ¿Qué responsabilidad le toca al gobierno de la ciudad que no cumplió? Los delitos que tienen que ver con el alto impacto, y ¿qué quiero decir con eso? Creció la extorsión, crecieron los desaparecidos en la Ciudad de México. Esos delitos en sus cifras y en cualquier otra cifras aumentaron.

Propone grupo dedicado a combatir extorsión

Noelia Jiménez: Candidato y hablando precisamente de los delitos de alto impacto, me parece que particularmente el tema de, por ejemplo, los robos, extorsión, si hubo una disminución de delitos a nivel Ciudad de México, pero hablando de los de alto impacto que ya mencionaba el tema del homicidio, el feminicidio, pues no son precisamente los delitos que más se registran en la alcaldía que usted encabeza, que es la Benito Juárez. ¿Cuál sería su estrategia para otras alcaldías donde a lo mejor la estrategia que usted implementó en la Benito Juárez no es necesariamente aplicable, como la Cuauhtémoc por ejemplo?

Santiago Taboada: La estrategia tiene dos componentes, a estos delitos que yo me refería, que son los delitos del orden patrimonial: robo a casa-habitación, robo a negocio y otras problemáticas que tiene la ciudad, como la extorsión, el narcomenudeo, el feminicidio, que en alcaldías como Iztapalapa prácticamente lo encabeza. Por eso yo hablaba que la estrategia en términos de delincuencia organizada tiene que ver con inteligencia.

"El C5 tiene que pasar a manos de la Secretaría de Seguridad, vamos a crear un grupo específico para atender los delitos de extorsión, y ¿por qué el delito de extorsión? Porque está relacionado con otros tres delitos: el homicidio, la trata de personas y el secuestro, que son delitos que lastiman mucho en la Ciudad de México. Y por supuesto, una plataforma que nos permita compartir información, de nada te sirve tener un gran número de cámaras de vigilancia si no se hablan, si no comparten la información del vehículo que pasa a un lado del vehículo que pasa a la otra. Para mí lo más importante es la creación de esta plataforma Blindar Ciudad de México que permite, insisto, atacar estos delitos no solamente con más policías eh, sino con inteligencia y estrategia".

Video: "Voy a Garantizar la Distribución Equitativa de Agua en CDMX": Taboada

Así propone garantizar abasto de agua

Noelia Jiménez: Bien, candidato, otro tema principal, yo creo que el principal de este año, ha sido el tema del agua en la Ciudad de México. ¿Cómo garantizaría que el agua llegue de manera equitativa a todas las alcaldías?

Santiago Taboada: Tú acabas de decir una palabra importantísima, equitativa. El agua más cara que se paga en esta ciudad es el agua que llega por pipas y lamentablemente la gente que paga el agua más cara de esta ciudad es la que menos tiene. ¿Cómo vamos a garantizar la distribución más equitativa? Invirtiendo en agua, que se acaben las fugas, cosa que no acabaron en 27 años. Tratar el agua, cosa que no hicieron en 27 años. Y por supuesto, captar el agua de lluvia. Yo hice la captadora más grande de la Ciudad de México en la techumbre de prácticamente los edificios públicos y la alberca olímpica, más de 24 millones de litros capté y esos permitieron llegar a escuelas que no tenían agua, a casas. Y eso me parece que es una de estas tres estrategias que queremos para lo que tú dices, una distribución equitativa, que el agua le llegue a la gente no por pipa, sino cuando abra la llave en su casa.

Noelia Jiménez: Candidato mencionaba el tema de las fugas. Llevamos, ya lo decía usted, muchísimos años, décadas con esta cifra del 40% de agua perdida en fugas. ¿En cuánto se comprometería usted si pudiera dar un número?

Santiago Taboada: Nosotros nos vamos a llevar prácticamente los cuatro primeros años en una inversión histórica para entender todo el tema de fugas, de manera paralela, el tratamiento de agua. ¿Para qué? Para que el agua que utilizamos con la que tú y yo nos bañamos, con la que lavamos la ropa, esa agua realmente pueda tratarse, limpiarse y volver a reutilizarse en la ciudad como en otras partes del mundo. Esto ya es una realidad y por eso para mí el tema de seguridad, el tema del agua y el tema del metro es fundamental.

Noelia Jiménez: Perdón, candidato, antes de pasar precisamente al tema del Metro, ¿se comprometería un porcentaje específico de pérdida de agua por fugas?

Santiago Taboada: En mi gobierno no vamos a llegar a más del 10 por ciento de fugas de agua, vamos a abatir prácticamente este 90 por ciento que hoy en la Ciudad de México existe en las fugas de agua.

¿Metro subiría tarifa para construir nuevas líneas? Taboada responde

Noelia Jiménez: Bien, ya mencionaba usted precisamente el tema del Metro, ha prometido construir cuatro nuevas líneas, acaba de mencionar también el tema de la inversión histórica en materia de agua. ¿Ha pensado cómo lo va a financiar candidato?, ¿va a pedir dinero de la federación?, en el tema del Metro, ¿subiría la tarifa?

Santiago Taboada: Por supuesto que no, la tarifa del Metro no aumenta, esa es una mentira que han querido construir pero yo le quiero decir a la gente: el Metro va a seguir valiendo cinco pesos, solo que va a haber una diferencia, el Metro ahora te vas a poder subir y no se va a caer, vas a poder entrar y las escaleras eléctricas van a subir, van a servir y sobre todo vas a tener el servicio que te mereces.

Hoy inventan cosas porque tienen hecho un desastre el transporte colectivo. Decirte que le vamos a inyectar 26 mil millones de presupuesto de la ciudad. La Ciudad de México tiene aproximadamente 300 mil millones de pesos, vamos a inyectar 26 mil adicionales al mantenimiento del Metro y lo primero que vamos a hacer es la ampliación de la Línea 2 para llegar al Mundial del 2026 a la estación Estadio Azteca para que la gente disfrute de ese Mundial.

Quienes nos vengan a visitar (durante el Mundial 2026) van a llegar en Metro porque es una alternativa rápida, eficiente y no contaminante. Por eso hay que despejar muchas dudas: la tarifa en la Ciudad de México no va a subir, lo que va a mejorar va a ser el servicio.

Noelia Jiménez: El tema candidato es ¿de dónde sale el dinero, de dónde sacaría usted el dinero?

Santiago Taboada: Primero, el presupuesto de la ciudad que hoy hay, nosotros no vamos a seguir con la misma tendencia de gasto. Yo lo he dicho, es un presupuesto base cero. ¿Cómo vamos a mejorar la recaudación en la ciudad? El desarrollo económico de esta ciudad va a financiar el desarrollo social, y ¿a qué me refiero con el desarrollo económico? A que hoy haya nuevas inversiones que se ahuyentaron de la Ciudad de México porque este gobierno las colapsó, porque este gobierno ahuyenta las inversiones. Desde el primer día, y hoy lo hablé precisamente con un grupo importante de empresarios de esta ciudad, a que las inversiones que se llevaron al Bajío, que se llevaron a Quintana Roo, que se llevaron a Baja California Sur, las queremos de regreso en la Ciudad de México.

Video: "Voy a Respetar los Derechos en CDMX": Taboada Sobre Matrimonio Igualitario y Aborto

Ciudad incluyente

Noelia Jiménez: Candidato, otra cuestión, desde 2007 a la fecha la Ciudad de México, estará de acuerdo, ha sido un bastión progresista en el país en términos de avance de derechos, en tema de la despenalización del aborto, matrimonio igualitario. ¿Cuál es su postura frente a estos temas al aspirar a gobernar la Ciudad de México?

Santiago Taboada: Ni un derecho para atrás, yo fui diputado constituyente y voté a favor del matrimonio igualitario y de igual manera voy a respetar todos los derechos conquistados por la sociedad civil en esta ciudad. Por supuesto, yo soy un panista de otra generación, yo creo perfectamente y hoy estoy acompañado de una coalición en donde está un partido de izquierda como el PRD, donde está el PRI, donde está el PAN y, por supuesto, también donde está la sociedad civil organizada.

Noelia Jiménez: Y es que precisamente candidato veía que, particularmente el Partido Acción Nacional suscribía apenas el lunes una serie de compromisos entre los que está la protección de la vida desde la concepción. Para puntualizar, usted como aspirante a gobernar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entonces no comparte esa postura.

Santiago Taboada: Decirte que la firma que hizo la dirigencia del partido es una firma en función de las agendas legislativas. En mi caso, como jefe de gobierno, voy a respetar los derechos que hoy hay en la ciudad. Lo he dicho. Mi postura personal y mi actividad y sobre todo mis planteamientos como jefe de gobierno van a ser los de una ciudad de derechos y una ciudad que defienda, por supuesto, las libertades.

Noelia Jiménez: Bien, candidato, en medio de las acusaciones de irregularidades en la gestión inmobiliaria de la Ciudad de México, vemos que el Partido Acción Nacional, usted y ahora vemos también que Morena han sido señalados pues de incurrir en estas prácticas. Más allá del deslinde de responsabilidades en todos los casos, ¿qué va a hacer para evitar o que podría hacerse para evitar que esta práctica siga ocurriendo en la Ciudad de México?

Santiago Taboada: Yo lo dije, tenemos que actualizar los programas de desarrollo de esta ciudad, ¿sabes por qué hoy la ciudad está como está? Porque hace 21 años el que yo cité en el debate, el fundador del cártel inmobiliario de Morena, el presidente López Obrador inició con este desorden inmobiliario y no hicieron un solo instrumento de actualización y de planeación.

Lo primero que voy a hacer, voy a ser el primer promotor para que el Instituto de Planeación lleve a cabo un nuevo programa de desarrollo urbano donde se construya vivienda, pero también donde se protege el medio ambiente, donde hay equilibrio social, donde haya equipamiento urbano.

"También hay que hablarlo, del desarrollo urbano tenemos que asegurar que donde se construya vivienda, donde se construyan servicios, haya trabajos, si no vamos a obligar a que la gente se siga desplazando tres o cuatro horas para llegar a un trabajo cuando me parece que la ciudad tiene la gran oportunidad, particularmente en la zona oriente, la más abandonada, de tener servicios, vivienda y empleo".

Noelia Jiménez: Candidato, ¿y por qué pareciera que se impulsa que no se hable del llamado cártel inmobiliario?

Santiago Taboada: Yo lo he dicho, en mi caso, que digan absolutamente lo que quieran. Lo que hicieron en las medidas cautelares del Instituto Electoral fue que tampoco difamen, porque a mí no me han podido comprobar absolutamente nada. Todo me han buscado. No hay candidato más escaneado de esta ciudad que tu servidor. Entonces, yo les he dicho: aquí estoy, gracias a que tengo las manos limpias y puedo ver de frente a la gente y decirles que en 17 días voy a ser el próximo jefe de gobierno.

A este proyecto le daría continuidad

Noelia Jiménez: Finalmente, candidato, usted ha dicho que la ciudad no funciona, ¿eso significa que no le daría continuidad a nada, o qué sí sirve? Mencionaba el tema de la estrategia de seguridad.

Santiago Taboada: No, no, no, yo voy a hacer un replanteamiento de la estrategia de seguridad, basta con preguntarle a la gente cómo les roban el celular, cómo les roban la quincena, cómo los extorsionan. Ya no importa si eres un comerciante popular o tienes una tienda en una plaza comercial, el derecho de piso es una tragedia en esta ciudad, y lo único que me parece, algunos pendientes sobre el tema de los teleféricos, de los cablebuses, pero la ciudad necesita un cambio profundo.

Noelia Jiménez: A eso le daría continuidad, por ejemplo, al tema del cablebús.

Santiago Taboada: Pues claro, hay zonas que lo requieren y hay zonas que realmente necesitan otras soluciones.

Noelia Jiménez: Y por ejemplo, candidato, el tema del mando único en la Ciudad de México.

Santiago Taboada: El mando único es una realidad en la ciudad. Es algo que mantendría, pero yo haría una cosa distinta. Permitiría que los alcaldes colaboraran y participaran en las estrategias de seguridad en materia de proximidad, como yo lo hice en Benito Juárez. Yo lo hice en contra del gobierno. Yo tuve coordinación, pero inclusive hubo un momento en donde el gobierno, entre más policías contratábamos, más policías nos quitaban. Yo no voy a hacer eso, yo voy a incentivar que el alcalde o la alcaldesa que invierte en seguridad, el gobierno de Santiago Taboada le va a poner un peso más a la seguridad de sus alcaldías.

Noelia Jiménez: Candidato, muchas gracias. Gracias por esta exclusiva, por estos minutos para FORO y N+.

