Ya Hay Tres Tratamientos para la Atrofia Muscular Espinal en Bebés

El bebé de Priscila Chávez nació aparentemente normal, pero a los pocos meses se dio cuenta que no se movía, estaba muy débil y bajo de peso.

Después de consultar a varios especialistas, supo que su hijo tiene atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad genética cuyo deterioro es rápido y progresivo.

Priscila Chávez comenta que se dio cuenta que su bebé tenía un problema hasta que cumplió 3 meses de edad.

Yo empiezo a detectar que mi bebé no avanza, comía bien y dormía bien, pero no sube de peso, y no tiene fuerza en sus bracitos y piernitas. Se lo comenté a la pediatra que me decía que todo estaba bien, pero yo no sentía que estaba bien, [...] cambié de pediatra y me mandó con un neuropediatra, así es como supe que mi bebe tenía atrofia muscular espinal, ahora sé que es una enfermedad mortal. El tipo de atrofia que él tiene es la más mortal que es el tipo 1.