¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la Enfermedad que Apagó la Vida del Actor Eric Dane?

En abril de 2025, el actor Eric Dane dio a conocer públicamente, a través de un video difundido por el programa estadounidense Entertainment Tonight, que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad considerada rara y altamente agresiva. El anuncio estremeció a sus seguidores y volvió a poner bajo los reflectores un padecimiento devastador que afecta a 7 de cada 100 mil personas en el mundo, según datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica y por qué es tan letal?

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que ataca directamente a las neuronas encargadas de controlar el movimiento voluntario de los músculos. Con el paso del tiempo, el cuerpo pierde fuerza, movilidad y, en etapas avanzadas, incluso la capacidad de respirar por sí mismo.

Se trata de un trastorno que daña progresivamente las neuronas motoras ubicadas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal. Estas neuronas son responsables de enviar señales a los músculos para que puedan moverse. Cuando dejan de funcionar, los músculos comienzan a debilitarse hasta quedar completamente paralizados.

El neurocirujano Juan Carlos Reina Gama explica que la enfermedad puede compararse con una pila que se agota. Primero disminuye la fuerza muscular; después aparecen dificultades para tragar, hablar y respirar. La falla respiratoria suele ser la causa final del fallecimiento en muchos pacientes, ya que los músculos responsables de la ventilación dejan de funcionar.

En México, se estima que alrededor de 7 mil personas viven con ELA en distintas etapas, lo que la convierte en un padecimiento poco frecuente, pero con un impacto devastador para pacientes y familias.

¿Cuáles son los Síntomas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)?

Las palabras de Eric Dane tras su diagnóstico

Eric Dane compartió públicamente cómo enfrenta esta enfermedad y dejó claro que, aunque su cuerpo se ha visto limitado, su mente permanece intacta.

Mis capacidades físicas como actor son bastante limitadas, pero conservo mi mente y la capacidad de hablar, así que estoy dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa. Pero tendrá que ver con la esclerosis lateral amiotrófica, porque me resultaría muy difícil interpretar cualquier otro papel, pero eso no me importa. Yo me siento muy agradecido de poder seguir trabajando.

En la mayoría de los casos, las capacidades cognitivas se mantienen mientras el cuerpo pierde movilidad, una de las características más impactantes de la ELA.

¿Qué causa la ELA? La ciencia aún busca respuestas

En la mayoría de los casos, la causa exacta de la esclerosis lateral amiotrófica es desconocida. Sin embargo, los especialistas han identificado que un pequeño porcentaje de pacientes presenta variantes genéticas asociadas con el desarrollo de la enfermedad.

El doctor Juan Carlos Reina Gama señala que incluso existen genes que podrían ofrecer cierta protección.

Hay un factor, también hay genes que protegen, curiosamente, como es el gen HL-DR4. Quien tiene ese gen, curiosamente, tiene protección contra la esclerosis lateral amiotrófica.

Aunque estos hallazgos representan avances importantes, todavía no existe una explicación definitiva sobre por qué se desarrolla la enfermedad en la mayoría de los pacientes. Generalmente aparece en personas mayores de 50 años, aunque también se han documentado casos en pacientes más jóvenes.

Síntomas que no deben ignorarse: así comienza la ELA

La ELA puede detectarse de forma temprana si se identifican ciertos signos específicos. Uno de los más llamativos, según especialistas, ocurre cuando la lengua presenta movimientos involuntarios.

El doctor Juan Carlos Reina Gama describe este síntoma de la siguiente manera:

Un signo clave en la patología, curiosamente, es cuando el paciente mete y saca la lengua como si tuviera una viborita adentro.

En la mayoría de los casos, la enfermedad inicia con debilidad en brazos o piernas. Actividades cotidianas como abotonarse la ropa, caminar, sostener objetos o subir escaleras comienzan a volverse complicadas. Posteriormente, el deterioro avanza hacia problemas en el habla y la deglución. Primero se dificulta tragar alimentos sólidos y después líquidos. Finalmente, aparecen complicaciones respiratorias.

El deterioro puede avanzar rápidamente y, en algunos casos, el fallecimiento ocurre en un promedio de 2 a 5 años después del diagnóstico, aunque el tiempo de evolución puede variar.

¿Tiene cura la esclerosis lateral amiotrófica?

Actualmente, la esclerosis lateral amiotrófica no tiene cura. Existen medicamentos que pueden ayudar a ralentizar el avance de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente, pero no logran detener completamente el daño neuronal.

En el ámbito científico se encuentran en fase de investigación nuevas alternativas, incluyendo el desarrollo experimental de una vacuna preventiva. Sin embargo, estos estudios aún no ofrecen una solución definitiva.

La ELA continúa siendo uno de los mayores desafíos para la neurología moderna. El caso de Eric Dane volvió a visibilizar una enfermedad silenciosa que, aunque es poco común, tiene consecuencias profundamente devastadoras.

Historias recomendadas: