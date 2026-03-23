México Sale del Top 10 de Felicidad Mundial y Crece Alerta por Redes Sociales

El 20 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Felicidad, se publicó el Reporte Mundial de la Felicidad 2026 elaborado por la Universidad de Oxford, un análisis global que este año encendió alertas por un factor cada vez más presente en la vida cotidiana: el impacto negativo de las redes sociales. México, aunque sigue destacando a nivel internacional, perdió posiciones en un contexto donde el bienestar emocional enfrenta nuevos riesgos.

México ya no está en el top 10, pero sigue superando a potencias

México se ubicó en el lugar número 12 del ranking mundial de felicidad en 2026, lo que representa una caída de dos posiciones respecto al año anterior. A pesar de este descenso, el país se mantiene dentro de los primeros 15 a nivel global, superando incluso a naciones como Estados Unidos, Canadá y Australia, lo que refleja un nivel de bienestar relativamente alto en comparación internacional.

Especialistas coinciden en que este cambio no implica una caída alarmante, sino una variación dentro de un rango estable. México continúa destacando por factores sociales que compensan otras carencias estructurales, lo que le permite sostener una percepción positiva de la vida entre su población.

Presentan Informe Mundial de la Felicidad 2026; ¿México Sigue en el Top 15?

La clave de la felicidad en México está en las relaciones personales

El economista Gerardo Leyva Parra, quien fue director general adjunto del INEGI, explicó el fenómeno que mantiene a México entre los países más felices del mundo. Señaló que uno de los pilares más importantes es la calidad de las relaciones humanas.

“La calidad desde las relaciones entre nosotros, nuestros amigos y nuestras familias, es lo que la explicación más aceptada de porque tener esta capacidad de compensar muchas otras carencias que sin duda están ahí”, explicó.

Más adelante, el especialista subrayó que la posición exacta en el ranking no es determinante cuando se habla de bienestar general.

“Estar en el lugar 10, 12 o 15, no hace diferencia. Lo importante es que estamos en un nivel internacional alto de felicidad”, aseguró.

Finlandia lidera por noveno año consecutivo y revela la fórmula del bienestar

En la parte más alta del ranking, Finlandia volvió a ocupar el primer lugar como el país más feliz del mundo por noveno año consecutivo. Le siguen Islandia, Dinamarca y Costa Rica, países que comparten características clave como sistemas de bienestar sólidos, una distribución del ingreso más equitativa y fuertes redes de protección social.

Estos factores estructurales contrastan con el caso de México, donde el bienestar se sostiene más en vínculos sociales que en condiciones económicas o institucionales, lo que abre un debate sobre las diferentes formas de medir la felicidad.

Cómo se mide la felicidad y por qué el modelo falla en Latinoamérica

El informe se basa en encuestas realizadas a aproximadamente mil personas por país, quienes evalúan su nivel de satisfacción con la vida. A partir de estos datos, se construye un índice que considera seis variables fundamentales: el Producto Interno Bruto per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción.

Gerardo Leyva Parra advirtió que este modelo no siempre refleja con precisión la realidad de América Latina, donde factores culturales y sociales influyen de manera distinta en la percepción de bienestar.

“El modelo trata de acercarse lo más posible a los resultados y funciona para la mayoría de los países, pero particularmente funciona mal para los países latinoamericanos”, explicó.

Redes sociales, el factor que podría estar reduciendo la felicidad global

Uno de los hallazgos más preocupantes del Reporte Mundial de la Felicidad 2026 es la relación entre el uso de internet y una menor satisfacción con la vida. El estudio señala que todas las actividades en línea, especialmente cuando se realizan en exceso, están vinculadas con una disminución en el bienestar emocional.

La psicoterapeuta Rosi Shakruka explicó que los adolescentes son el grupo más vulnerable ante este fenómeno, ya que enfrentan presión social constante en plataformas digitales.

“Como son vistos, como son evaluados, es natural en esta etapa del desarrollo también una parte de comparación”, señaló.

Además, el informe advierte que el ciberacoso y la exposición constante a estándares irreales pueden agravar problemas de ansiedad, depresión y autoestima, lo que convierte a las redes sociales en un factor de riesgo creciente.

Los países más infelices del mundo están marcados por conflictos

En el extremo opuesto del ranking se encuentran Afganistán, Yemen y Líbano, países que ocupan los últimos lugares debido a conflictos armados, crisis humanitarias y una profunda inestabilidad social.

Estos casos reflejan cómo factores como la violencia, la falta de seguridad y la ausencia de instituciones sólidas impactan directamente en la percepción de felicidad, mostrando el contraste con países que cuentan con estabilidad y sistemas de apoyo efectivos.

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