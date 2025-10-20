Continúa Asegurado el Centro de Adiestramiento del Rancho de La Vega en Teuchitlán, Jalisco

A casi nueve meses del aseguramiento del rancho ubicado en la comunidad de La Vega, en Teuchitlán, continúa el procesamiento por parte de la Fiscalía General de la República, así como el resguardo de la Guardia Nacional.

Nota relacionada: Ya Son 19 Personas Detenida por su Relación Con el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco

Este sitio, identificado como campo de adiestramiento de un grupo delictivo, fue asegurado el 29 de enero de 2025. En ese operativo fueron detenidos 36 hombres y dos mujeres, con edades entre los 18 y 52 años.

Estaban siendo entrenadas y reclutadas, todas, la gran mayoría, tenían ficha de desaparecido y pues no estaban, en ese caso en específico, quiero aclarar muy puntual, en ese caso en específico, no estaban en contra de su voluntad Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana

Continúa asegurado el rancho de La Vega en Teuchitlán. Foto: N+

¿Qué ocurrió con las personas detenidas en el rancho de La Vega?

De las personas que recibían adiestramiento en el rancho de La Vega, 37 recuperaron su libertad el 6 de febrero; sólo una fue vinculada a proceso.

Durante los primeros procedimientos se aseguraron armas, equipo táctico y de radiocomunicación. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el total de indicios localizados, aunque continúa la presencia de personal de la Fiscalía General de la República.

El rancho de La Vega se encuentra a siete kilómetros en línea recta del rancho Izaguirre

Alejandra Parra Grande N+

Historias recomendadas: