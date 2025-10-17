Abuelita Muere Arrollada por Motociclista en Zapopan; El Presunto Responsable es un Adolescente

Un accidente trágico se registró la noche de este jueves sobre la carretera a Saltillo, en su cruce con avenida Deportes, dentro de la colonia Auditorio del municipio de Zapopan. El joven conductor, de 17 años, fue detenido tras embestir a una mujer de 65 años que cruzaba la vía.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La víctima, una mujer de aproximadamente 65 años, perdió la vida tras ser atropellada por un adolescente de 17 años que conducía una motocicleta de alta gama. El joven fue detenido por las autoridades municipales y se encuentra bajo investigación.

Minutos antes de la medianoche, múltiples reportes alertaron al 911 sobre dos personas heridas tendidas sobre la avenida. Al llegar la primera ambulancia de Cruz Verde, paramédicos encontraron a la mujer sin vida y al joven con múltiples lesiones.

Testigos señalaron que el motociclista viajaba a exceso de velocidad

Cuando impactó a la mujer, quien trabajaba como locataria vendiendo flores en la zona y se dirigía a una tienda cercana. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras el Ministerio Público definirá la situación legal del menor detenido.

