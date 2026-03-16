Reportan Cierre en la Autopista Guadalajara - Tepic; Esta es la Razón

Durante la mañana se registró un accidente de un autotanque que transportaba combustible en la Autopista 15D Guadalajara – Tepic, a la altura del kilómetro 86 en Ixtlán del Río, Nayarit.

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Debido al percance, la circulación permanece cerrada en ambos sentidos. De manera adicional, se reporta otro accidente en el kilómetro 83 de la misma vía.

Actualmente, el tránsito vehicular se desvía hacia la carretera 15 libre, en el tramo Plan de Barrancas, ruta Magdalena – Ixtlán del Río.

¿Qué medidas de precaución deben tomar los conductores tras el cierre de la autopista?

Las autoridades exhortan a la población a considerar rutas alternas o, de ser posible, posponer sus viajes mientras se llevan a cabo las maniobras para retirar el vehículo volcado

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