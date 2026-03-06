¿Cuántos Vehículos Fueron Robados en Jalisco Durante Jornada Violenta?

En Jalisco fueron robados casi 600 vehículos para cometer actos vandálicos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) actualizó las cifras sobre los siniestros extraordinarios de bienes asegurados reportados entre el 22 y 25 de febrero, tras el operativo federal en Tapalpa.

Nota relacionada: Vinculan a Proceso a 4 Hombres por Motín y Fuga en Prisión de Ixtapa, en Puerto Vallarta

La AMIS informó que en los estados donde se registraron disturbios se tiene un total de 881 vehículos robados:

65 % (576) en Jalisco

132 en Michoacán

103 en Nayarit

70 en otros estados

En Jalisco, en promedio, al día se roban 12 vehículos. Además, la AMIS recibió 104 reportes por siniestros como incendios, robos y saqueos en tiendas de conveniencia, autoservicio, gasolinerías y otros negocios.

Revelan cifras de autos robados durante la ola de violencia desatada el 22 de febrero. Foto: N+

Señalan que la cobertura de los siniestros, tanto en negocios como en vehículos, asciende a 254 millones de pesos.

¿Qué se puede hacer en caso de ser víctima de un siniestro?

Un especialista en seguros de Jalisco, Wylie Vielma, explicó que los propietarios de los vehículos siniestrados el 22 de febrero, durante la ola de violencia que vivió el estado, pueden solicitar una indemnización por los daños ocasionados. Señaló que es fundamental no mentir a la aseguradora y declarar con claridad lo sucedido

Alejandra Parra Grande / Las Noticias N+

Historias recomendadas: