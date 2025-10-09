Abuelito Muere Tras ser Atacado Por su Propio Toro en Ameca, Jalisco

Un hombre murió tras ser atacado por su propio toro en el municipio de Ameca, Jalisco. El hecho ocurrió en la calle Niño Artillero, en la delegación de El Limón

La víctima del ataque de toro en Ameca fue un hombre de aproximadamente 72 años que se encontraba dentro de un corral de ganado junto a un toro de raza Holstein, de seis años de edad.

El hombre murió al ser atacado. Foto: N+

¿Cómo ocurrió el ataque de toro en Ameca?

De manera repentina, el animal lo embistió, provocando su caída y causándole varios golpes, además del desprendimiento de una oreja debido a una mordida.

Por la gravedad de las lesiones del hombre, al llegar de los paramédicos fue confirmado su fallecimiento. El caso ya es investigado por la Fiscalía de Jalisco.

Priscilla Velasco / N+

