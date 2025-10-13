Al Momento, la Temporada de Lluvias en Jalisco Ha Dejado 20 Muertos

Van 20 víctimas mortales por la temporada de lluvia. Tras la muerte de un hombre que fue arrastrado por la corriente a bordo de su vehículo en Puerto Vallarta, Protección Civil de Jalisco confirmó que, con él suman ya una veintena de mujeres y hombres que han muerto tras las fuertes lluvias en el estado

Pero la cifra podría aumentar, ya que aún se continúa con la búsqueda de dos personas más que fueron reportadas como desaparecidas tras ser arrastradas por las fuertes corrientes.

Se trata de la búsqueda de un hombre de 70 años, identificado como Simón, quien iba montado a caballo cuando intentó cruzar la corriente del río Santiago, a la altura del rancho Los Sentidos. La pronta localización de su cuerpo continúa por parte de Bomberos Municipales, Protección Civil Jalisco y un grupo de voluntarios.

Su búsqueda, incluso, se ha extendido a varios kilómetros río abajo, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos.

Un joven de 17 años y un adulto mayor de 70 se perdieron en cuerpos de agua. Foto: Protección Civil Jalisco

El segundo caso es el de un menor de 17 años que, después de cortar mangos, se dirigía a su casa y, en su intento por cruzar el río Villa Purificación, fue arrastrado por la corriente.

Tanto Protección Civil y Bomberos Municipal, así como los lancheros de la región de Tenacatita y El Rebalsito, han estado apoyando con recorridos marítimos en embarcaciones para localizar al adolescente.

Será hasta que culmine la temporada de lluvia cuando ambos se sumen a la lista de víctimas mortales por lluvias, cerrando con un total de 22 personas, cuando en el 2024 se registraron un total de 16 víctimas.

¿En qué municipio de Jalisco se han registrado más muertes en esta temporada de lluvias?

En lo que respecta al 2025, el municipio de Tonalá encabeza la lista, sumando un total de 4 muertes por la temporada de lluvia.

Le siguen Tepatitlán y Zapopan, con 3 víctimas mortales cada uno, mientras que Puerto Vallarta sumó su segundo deceso este pasado fin de semana.

