Albañil Muere al Caer de Elevador Improvisado en Santa Margarita, Zapopan

Los accidentes laborales pueden ocurrir en cualquier momento, y muchos de ellos son mortales. Un trabajador de la construcción falleció tras caer el elevador en el que transportaba material.

Nota relacionada: En Esto Consiste el Operativo de Seguridad Para Evitar Vandalismo Durante Halloween en el AMG

El trágico hecho ocurrió en la calle Santa Martha, en el cruce con avenida Tesistán, dentro de la colonia Santa Margarita, en el municipio de Zapopan. El hombre, de aproximadamente 55 años, murió al instante.

En el lugar vemos que es una persona que venía dentro del elevador, el cable que lo sostenía se trozó desde un tercer nivel y hay una persona occisa en el lugar Elemento de la Policía de Zapopan.

Muere en elevador en Jalisco. Foto: N+

Los oficiales buscaron a los encargados de la obra, pero no lograron localizarlos. Tampoco pudieron contactar a los familiares del albañil fallecido.

Historias recomendadas: