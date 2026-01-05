Arrollan a Dos Ciclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Uno es Menor

Entre la vida y la muerte se encuentran dos ciclistas tras ser atropellados en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La primera víctima se registró en el centro de la Perla Tapatía.

De acuerdo con autoridades, el ciclista fue atropellado por un camión del transporte público de la ruta 275 B, esto sobre las calles Ramón Corona y Ferrocarril. El lesionado fue trasladado al Hospital Civil, donde fue reportado grave de salud.

Cabe mencionar que el conductor del transporte público huyó de la zona; se desconoce si ya fue identificado y detenido.

Arrollan a menor en Zapopan

Minutos más tarde, en la colonia Constitución, un menor de aproximadamente 12 años fue arrollado a bordo de su bici en la calle General M. Diéguez, al cruce con Vista Alegre.

Al adolescente lo arrolló una camioneta conducida por un hombre de 46 años, mismo que fue retenido por policías municipales de Zapopan. El menor fue trasladado de inmediato al Hospitalito, ya que presentó fractura craneoencefálica.

