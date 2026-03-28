Aseguran Fábrica Clandestina de Dulces con Marihuana en Zapopan

Una fábrica clandestina de dulces elaborados con marihuana fue localizada por elementos del Ejército Mexicano en la colonia Lomas de Zapopan, luego de una denuncia anónima que alertó sobre actividades sospechosas en una vivienda de la zona.

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¿Cómo se descubrió el lugar?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la denuncia señalaba que en una finca ubicada en el cruce de las calles Alicante y Torre Alba se registraba constante movimiento de personas, quienes entraban y salían a distintas horas del día, lo que levantó sospechas entre vecinos.

Al acudir al sitio, los uniformados confirmaron la veracidad del reporte, encontrando en el interior del inmueble diversos implementos utilizados para la elaboración de dulces con marihuana. Además, se localizó una cantidad considerable de la droga, así como producto ya terminado, el cual presuntamente era empaquetado en pequeñas bolsas para su distribución y venta.

No hubo detenidos tras el aseguramiento

Las autoridades detallaron que en el lugar se realizaban procesos de producción y empaque, lo que hace suponer la existencia de una operación organizada dedicada a la transformación de la droga para su comercialización en presentaciones atractivas.

Pese al hallazgo, el operativo no dejó personas detenidas, ya que al momento del arribo de los elementos del Ejército, la vivienda se encontraba completamente vacía.

Juan Pablo Ortega / N+

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