Matan a Hombre Frente a su Pareja en Tlaquepaque; Investigan a Ex Como Sospechoso

Sin importar que la víctima iba a compañada de su pareja sentimental, sujetos armados acribillaron a un hombre de aproximadamente 55 años, en calles de la colonia Las Libres, en Tlaquepaque.

Noticia relacionada: Hombre es Asesinado Frente a su Esposa y A Bordo de su Auto en Guadalajara

El ataque a balazos fue directo y, la primera línea de investigación sobre el crimen se inclina a que todo se trató de problemas sentimentales, pues uno de los principales sospechosos es la expareja de la mujer, quien acompañaba al ahora fallecido y con quien sostenía una relación desde hace años.

¿Cómo ocurrió el ataque?

La ráfaga de disparos y los gritos de auxilio de la mujer, pidiendo ayuda para que alguien pudiera salvarle la vida a su esposo, fue lo que hizo salir a los vecinos de la calle Los Pinos, al cruce con Emiliano Zapata, quienes al ver la tragedia comenzaron a saturar el número de emergencias con reportes que, coincidentemente, solicitaban una ambulancia en el sitio.

En pocos minutos, las primeras unidades de la Comisaría Municipal de Tlaquepaque llegaron hasta la zona, un tanto despoblada, localizando a la víctima tendida boca arriba a mitad de la calle. Más tarde, con el apoyo de paramédicos, se reveló que el hombre murió tras recibir por lo menos ocho impactos de un arma corta.

Los uniformados se entrevistaron de inmediato con la mujer que atestiguó el asesinato de su pareja, quien señaló a su exmarido como el causante de la agresión, testimonio que ya es analizado por la Fiscalía de Jalisco, cuyos elementos ya le siguen los pasos al presunto asesino.

En el lugar se hicieron presentes también elementos del Ejército Mexicano, quienes, por cierto, se mostraron hostiles y agresivos con los medios de comunicación, intentando impedir la labor de prensa para documentar el crimen, esto aun cuando las fuerzas federales llegaron casi 20 minutos tarde.

Abraham Flores Maciel / N+

Historias recomendadas: