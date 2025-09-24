Asesinan a Mujer Dentro de su Casa en Tlajomulco Mientras Dormía; Su Hijo Encontró el Cuerpo

Pasada la medianoche del martes, una mujer fue asesinada al interior de su vivienda mientras dormía. Vecinos señalaron que alcanzaron a escuchar al menos dos detonaciones, sin embargo, al salir no observaron nada extraño y decidieron regresar a sus hogares.

El hijo de la víctima encontró el cuerpo de su madre

Fue hasta la mañana del miércoles cuando uno de los hijos de la víctima llegó de visita y la encontró sin vida. La mujer fue identificada como Antonia, de 55 años.

Paramédicos y policías municipales se trasladaron sobre el Camino a la Cañada para llegar al domicilio, ubicado en el rancho Muyután, en Tlajomulco, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Investigan el hecho bajo el protocolo de feminicidio

Las investigaciones ya se realizan bajo el protocolo de feminicidio. Entre las líneas de investigación se contempla un posible robo, aunque también se sospecha de una persona cercana a la familia.

Agentes de la Fiscalía del Estado trabajan en la recolección de pruebas para dar con el responsable de este crimen.

Javier Sandoval / N+

