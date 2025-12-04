Asesinan a Dueño de Hamburguesería en la Entrada de su Negocio en Guadalajara

Un hombre, propietario de un negocio de hamburguesas y alitas, murió tras ser agredido con un disparo en la cabeza la noche de este martes en la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 22:00 horas sobre la calle Clarín, casi al cruce con Verdín, al exterior del establecimiento.

Según testigos, la víctima, de aproximadamente 35 años, se encontraba en la banqueta fumando un cigarrillo acompañado de otro hombre cuando un sujeto que caminaba por la zona se detuvo y le pidió un cigarro. Tras recibir la respuesta, el individuo continuó su camino unos pasos, pero regresó y disparó directo a la cabeza del comerciante.

Tras la agresión, trabajadores y familiares trasladaron por sus propios medios al herido a la Clínica 46 del IMSS, ubicada a unas cuadras del lugar. Mientras tanto, vecinos realizaron el reporte al 911, lo que movilizó a unidades de la Policía de Guadalajara.

El hombre falleció mientras recibía atención médica

A la llegada de los oficiales, la víctima ya había sido llevada al hospital. En la escena se localizó un charco de sangre, así como indicios que fueron resguardados para su análisis. Más tarde, personal médico informó a las autoridades que el hombre falleció mientras recibía atención.

La Fiscalía del Estado inició las investigaciones correspondientes. Elementos de la Policía de Investigación trabajaron en el procesamiento de la zona con el fin de recabar evidencia y entrevistar a testigos. También se busca obtener imágenes de cámaras de videovigilancia particulares que permitan obtener características del presunto agresor.

Hasta el momento, no se ha establecido el posible móvil del ataque. De acuerdo con vecinos consultados por las autoridades, el hombre no tenía conflictos previos conocidos. La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y dar con la persona responsable.

Abraham Flores / N+

