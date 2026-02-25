Despiden a Policía Investigador que Murió Tras Ola de Violencia por Abatimiento de ‘El Mencho’

Con el dolor a flor de piel y consternación, fue despedido el agente investigador de la Fiscalía de Jalisco caído en el cumplimiento del deber durante la jornada violenta del pasado domingo 22 de febrero.

Mario Fernando Tejeda Medina fue velado en una casa funeraria del municipio de Tonalá, donde estuvo acompañado por sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes llegaban con ofrendas florales.

Posteriormente, en medio de un convoy, su féretro fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco en Calle 14, donde se le rindió un homenaje de cuerpo presente para honrar su paso por la dependencia estatal.

A puerta cerrada se reunieron autoridades del estado y municipales, quienes reconocieron su labor y externaron sus condolencias a los deudos. Mientras que familiares y amigos hicieron una guardia de honor alrededor de su féretro, que fue cubierto con la bandera de Jalisco. Posteriormente, el cortejo fúnebre salió de la Fiscalía del Estado con rumbo a donde sería su última morada.

Si bien sus familiares agradecieron el apoyo recibido por las autoridades, piden que las investigaciones no cesen. No, pues que es un ejemplo a seguir, fue mi tesoro, mi ídolo (Pato). Pues que no dejen de investigar, que se aclaren las cosas Francisco Tejeda, papá de policía investigador

¿Quién era Mario Fernando Tejeda Medina?

Mario Fernando Tejeda Medina tenía 16 años laborando en la Fiscalía de Jalisco. En su último cargo se desempeñó como policía investigador “A”, adscrito a la Dirección de la Policía Investigadora Metropolitana, en el que la Fiscalía del Estado destacó haber servido con honor hasta el final.

Él resultó herido de bala en el enfrentamiento armado registrado la mañana del domingo, en el cruce de las avenidas Federalismo y Patria, en la colonia Atemajac del Valle, en Zapopan, durante la ola de violencia por el abatimiento de ‘El Mencho’.

