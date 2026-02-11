Inicio Guadalajara ¿Cómo Puedo Estudiar Carreras de la UdeG en Línea?

¿Cómo Puedo Estudiar Carreras de la UdeG en Línea?

Más de 6 mil personas cursan actualmente licenciaturas y posgrados en línea en la Universidad de Guadalajara

Realizarán un curso de cinco semanas para evaluar si pueden atender la modalidad virtual.

Realizarán un curso de cinco semanas para evaluar si pueden atender la modalidad virtual. Foto: N+

Madres de familia, adultos mayores y personas con acceso a internet estudian en línea en la Universidad de Guadalajara, accediendo a educación superior de calidad en diversos campos.

Implica que el conocimiento que ellos están desarrollando no es básicamente teórico, es un conocimiento aplicado y requiere del desarrollo de destrezas que muestren una evidencia de desempeño

 

José Alberto Becerra Santiago, Secretario Académico CUGDL UdeG

Este mes los interesados en cursar licenciaturas o bachillerato en línea deberán inscribirse. Posteriormente, realizarán un curso de cinco semanas para evaluar si pueden atender la modalidad virtual.

 

Al final del curso hay personas que desertan o simplemente no terminan las actividades y esto es como la forma como un estudiante termina en 4 años, entonces el curso les ayuda a dar una mirada de cómo va a ser

 

Nadia Paola Mireles Torres, Coordinadora UdeG Plus

¿Qué carreras ofrece la UdeG en su modelo educativo en línea?

El modelo educativo, probado y certificado por la UdeG, ofrece carreras en prácticamente todas las áreas de interés superior y medio superior

Hay todo un ejército de personas asegurándose de que haya retroalimentación, que se dé seguimiento a los alumnos; no nada más es: me apunto y me dan el título, no, no

 

Marco Antonio Pérez Cisneros, Rector CUCEI UdeG

Quienes deseen cursar licenciatura, posgrado o bachillerato en línea deberán registrarse antes de que finalice febrero. Más información está disponible en la página de Control Escolar UdeG.

Ivan Mendo / Las Noticias N+

