¿Cómo Puedo Estudiar Carreras de la UdeG en Línea?

Madres de familia, adultos mayores y personas con acceso a internet estudian en línea en la Universidad de Guadalajara, accediendo a educación superior de calidad en diversos campos.

Implica que el conocimiento que ellos están desarrollando no es básicamente teórico, es un conocimiento aplicado y requiere del desarrollo de destrezas que muestren una evidencia de desempeño José Alberto Becerra Santiago, Secretario Académico CUGDL UdeG

Este mes los interesados en cursar licenciaturas o bachillerato en línea deberán inscribirse. Posteriormente, realizarán un curso de cinco semanas para evaluar si pueden atender la modalidad virtual.

Al final del curso hay personas que desertan o simplemente no terminan las actividades y esto es como la forma como un estudiante termina en 4 años, entonces el curso les ayuda a dar una mirada de cómo va a ser Nadia Paola Mireles Torres, Coordinadora UdeG Plus

¿Qué carreras ofrece la UdeG en su modelo educativo en línea?

El modelo educativo, probado y certificado por la UdeG, ofrece carreras en prácticamente todas las áreas de interés superior y medio superior

Hay todo un ejército de personas asegurándose de que haya retroalimentación, que se dé seguimiento a los alumnos; no nada más es: me apunto y me dan el título, no, no Marco Antonio Pérez Cisneros, Rector CUCEI UdeG

Quienes deseen cursar licenciatura, posgrado o bachillerato en línea deberán registrarse antes de que finalice febrero. Más información está disponible en la página de Control Escolar UdeG.

Ivan Mendo / Las Noticias N+

