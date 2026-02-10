Audiencia del Exalcalde Detenido de Tequila, Diego “N”; Esto se sabe Hasta el Momento

Este martes se lleva a cabo la continuación de la audiencia de vinculación a proceso en contra del exalcalde de Tequila, Diego “N”, a quien se le señala por la presunta comisión de delitos como extorsión, delincuencia organizada y secuestro.

Durante la audiencia anterior, la Fiscalía presentó más de 40 datos de prueba, los cuales forman parte de la carpeta de investigación integrada en su contra.

Esto se sabe de la audiencia de Diego "N"

Será un juez federal el encargado de analizar los elementos presentados por las partes y determinar la situación legal de Diego “N”, quien permanece bajo proceso judicial.

En estos momentos, la audiencia se desarrolla en sede judicial, donde se espera que en las próximas horas se emita una resolución sobre su posible vinculación a proceso.

