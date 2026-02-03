Sube Hasta 2 Mil 932 Pesos el Costo de las Multas por Usar el Celular al Manejar en Jalisco

Además de representar un riesgo para la seguridad vial, utilizar el teléfono celular mientras se conduce también implica un fuerte impacto al bolsillo, luego de que este mes entró en vigor un aumento en el costo de la multa por esta infracción.

Antes del 1 de febrero, la sanción por usar el celular al manejar oscilaba entre los 1 mil 696 y los 2 mil 828 pesos; sin embargo, con la actualización, el rango incrementó y ahora va de los 1 mil 759 hasta los 2 mil 932 pesos.

El ajuste en el costo de la infracción se originó a partir de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual actualmente se ubica en 117.31 pesos, mientras que el año pasado era de 113.13 pesos.

En 2025 se aplicaron 27 mil 706 sanciones a conductores por usar el celular mientras conducían

De acuerdo con cifras de la Policía Vial, durante todo el 2025 se aplicaron 27 mil 706 sanciones a conductores sorprendidos utilizando el celular mientras manejaban. En tanto, al corte del 2 de febrero de 2026, ya se han registrado 2 mil 409 multas adicionales.

Con ello, un total de 30 mil 115 conductores han sido sancionados en Jalisco por este motivo.

Ante este panorama, autoridades de la Policía Vial reiteraron el llamado a evitar este mal hábito, al señalar que una distracción de apenas unos segundos puede derivar en accidentes graves, además de las consecuencias económicas que implica la sanción.

Edith de León / N+

