Siguen Sin Entregar el Cuerpo del Policía Asesinado a Balazos en Unión de San Antonio

Todavía no ha sido entregado el cuerpo de Luis Armando Hernández Lozano, elemento de la Policía de Unión de San Antonio, Jalisco, a sus familiares, luego de que éste fue asesinado a balazos por sujetos el 2 de noviembre.

Noticia relacionada: Policía Municipal Muere en Agresión en Unión de San Antonio, Jalisco. Esto se Sabe

¿Qué pasó en Unión de San Antonio?

El ataque comenzó cuando los policías estaban realizando labores de patrullaje en la delegación El Saucillo de la Primavera. Después del enfrentamiento armado, Luis Armando fue trasladado al servicio médico forense en Lagos de Moreno, donde continúan los dictámenes periciales.

Luis Armando es proveniente de Lagos de Moreno y tenía menos de un año en las filas de la policía municipal de Unión de San Antonio. Tras el ataque, el policía falleció en el lugar, mientras que otro oficial resultó lesionado y fue llevado a un hospital para recibir atención médica.

Después de la agresión, los civiles armados escaparon a bordo de una camioneta negra con rumbo a la comunidad Rosa de Castilla. A pesar de que se activó el operativo de búsqueda, hasta ahora no han localizado a los causantes.

A través de un comunicado emitido por el gobierno municipal, se dio a conocer que están colaborando con la Fiscalía de Jalisco para esclarecer este ataque. Por su parte, Gabriela Hurtado, presidenta municipal de Unión de San Antonio, lamentó el hecho en el que falleció Luis Armando.

Alejandra Parra / N+

Historias recomendadas: