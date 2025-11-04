Exigen Ante la Fiscalía de Jalisco Encontrar a Responsables de Envenenar a Perritos en El Salto

Las autoridades de El Salto, levantaron una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco para encontrar a los culpables de haber envenenado a perritos en un fraccionamiento privado de Las Pintitas.

Eran 12 los perros que se reunían en este lugar, los cuales incluso eran alimentados por algunos vecinos, pero el 23 de octubre localizaron el cuerpo de algunos de ellos. Antes se había mencionado que eran cuatro los fallecidos, pero ahora actualizaron la cifra a seis.

El mismo día que los vecinos dieron aviso a las autoridades, encontraron una bolsa con croquetas, pollo y veneno.

También buscamos que esto no se vuelva a repetir porque hay mucho perro callejero y estamos buscando que día con día se pueda erradicar ese tema, pero estas no son las maneras de hacerlo Blanca Jaqueline Toscano, Titular de la Jefatura de Protección Animal de El Salto

Cabe señalar que este es el caso más reciente de violencia contra los animales de los 130 que se han presentado en los últimos seis meses en El Salto, y en ninguno de estos casos se ha logrado capturar a los responsables.

Recomiendan esterilizar a las mascotas para reducir la población de perros callejeros y maltratos

Para reducir a la población de perros callejeros y evitar maltratos, llaman a la esterilización.

Que se evite la reproducción de estos, porque muchos de estos perros también han traído la gente callejeros, y cada perro tiene alrededor de 5 crías y los gatos alrededor de 5 cada 3 meses Blanca Jaqueline Toscano, Titular de la Jefatura de Protección Animal de El Salto

En los últimos seis meses se han esterilizado a 80 perros. Para agendar una cita, está disponible un horario de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y es necesario acudir a la Dirección de Protección Animal de El Salto o llamar al número 33 4919 9133.

