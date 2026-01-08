Jalisco Va Contra Rifas Colombianas y Préstamos Gota a Gota con Operativos Interinstitucionales

Autoridades de los tres órdenes de gobierno intensificaron acciones contra las denominadas rifas colombianas y los préstamos ilegales conocidos como 'gota a gota', mediante operativos interinstitucionales desplegados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En estos trabajos participan de manera coordinada la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva de Jalisco y corporaciones municipales de Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.

Este 8 de enero se llevaron a cabo pesquisas en el fraccionamiento Valle de los Molinos, en Zapopan, como parte de un despliegue realizado tras el análisis de reportes ciudadanos y el rastreo de incidencias relacionadas con estas modalidades de fraude y extorsión.

Alrededor de 20 unidades se concentraron en uno de los ingresos al fraccionamiento, zona donde el 7 de enero se logró la captura de dos hombres de nacionalidad colombiana presuntamente vinculados con préstamos “gota a gota” y rifas ilegales.

Posteriormente, en convoy, los elementos de seguridad recorrieron calles y avenidas, realizando labores de reconocimiento en puntos concurridos y establecimientos comerciales.

Más tarde, los efectivos se dividieron en grupos para llevar a cabo acciones estratégicas de manera simultánea. Durante los recorridos de vigilancia se efectuaron revisiones a distintos vehículos, así como inspecciones a mototaxis, además de entrevistas con vecinos del lugar.

Gobierno de Zapopan mantiene coordinación para detectar fraudes

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, señaló que existe coordinación entre autoridades para detectar a personas dedicadas a defraudar y extorsionar bajo estas modalidades. Indicó que instancias de migración y la Fiscalía ya tienen identificados a los presuntos responsables y que el trabajo se realiza de manera conjunta, principalmente en labores de prevención.

Asimismo, reconoció que, derivado de los hechos recientes, se ha detectado un incremento en este tipo de prácticas ilícitas.

Cabe señalar que el 7 de enero también fue detenido un hombre de origen venezolano presuntamente relacionado con rifas colombianas y préstamos gota a gota, en la zona del Mercado de Abastos.

Moisés Hernández / N+

