Avanza Investigación de Fraude de las Villas Panamericanas. Encuentran Reveladores Documento

Hallan documentos reveladores en cateos y aseguramientos relacionados con el megafraude de las Villas Panamericanas.

La Fiscalía de Jalisco informa que el pasado 25 de septiembre fueron intervenidos al menos dos inmuebles en los que estarían involucradas empresas “fachada”, presuntamente utilizadas para simular contratos y préstamos.

En el primero de ellos, ubicado en la colonia El Bajío, se localizaron documentos relativos a la administración del complejo habitacional, los cuales contienen nombres de las empresas señaladas como probables responsables.

¿Cómo iniciaron las investigaciones por el megafraude de las Villas Panamericanas?

Las diligencias derivaron de una denuncia presentada por el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial y comenzaron el pasado 8 de septiembre con el aseguramiento de 340 unidades habitacionales y dos áreas comunes, a cargo del personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales.

Las indagatorias revelan que en este entramado pudieron participar al menos 46 personas y 31 empresas.

