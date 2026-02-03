Esto se Sabe de la Balacera entre Ejército Mexicano y Civiles en Carretera a Nogales, Jalisco

Civiles armados y efectivos del Ejército Mexicano se enfrentaron a balazos sobre la carretera a Nogales, Jalisco, este 3 de febrero, lo cual terminó con uno de los implicados herido y trasladado a recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron a la altura del CUCBA, en el municipio de Zapopan, cuando a su paso, tres sujetos a bordo de un vehículo sedán, les dispararon.

Una vez que los elementos del Ejército Mexicano repelieron la agresión, hirieron a uno de los tres sujetos que viajaban en el vehículo, el cual quedó detenido con un disparo en la clavícula, por lo que fue enviado al Hospital Civil de Guadalajara. Su estado de salud se reporta regular.

Sin embargo, los otros dos sujetos escaparon corriendo entre los matorrales de la zona. El herido, quien conducía el automóvil, quedó fuera de la carpeta asfáltica. Al interior del vehículo encontraron armas de fuego y ponchallantas.

No se reportaron oficiales heridos

Cabe señalar que no hubo oficiales heridos durante este enfrentamiento.

El automóvil quedó en resguardo de autoridades federales y estatales, mientras personal de la Fiscalía de Jalisco realizó los peritajes correspondientes.

Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo por el cual los civiles dispararon en contra de los elementos del Ejército Mexicano, pero será la autoridad competente la que se encargue de esclarecer el caso.

