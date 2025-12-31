Policías de Tonalá Salvan a Bebé Recién Nacida que Dejó de Respirar

Una bebé de tan sólo 25 días de nacida, fue salvada por policías de Tonalá, luego de que la madre pidió ayuda con la pequeña en brazos, quien aparentemente se estaba ahogando.

Los hechos ocurrieron este 31 de diciembre, cuando una mujer llegó con su hija en brazos para pedir ayuda a un módulo de seguridad ubicado en la colonia Colinas, del municipio de Tonalá, ya que la bebé había dejado de respirar.

Policías de Tonalá le realizaron maniobras RCP a la bebé

De inmediato, el comandante Antonio Sevilla, ayudó con el traslado de la mujer y su hija a la Clínica 93 del IMSS, sin embargo, durante el trayecto, le brindó los primeros auxilios, logrando que la bebé reaccionara.

Durante el traslado en la unidad fuimos dando lo que viene siendo RCP en su pechito a la bebé, teniendo respuesta favorable, ya que la misma comenzó con movimiento en sus manitas y abriendo los ojos. Ya al arribar a la Clínica 93, nos atendieron en urgencias y se internó a la niña en lo que viene siendo sala de shock, y la bebé con respuesta favorable, ya le pusieron oxígeno Antonio Sevilla, Comandante de la Policía de Tonalá

El personal de salud informó que la bebé habría sufrido un espasmo, lo que le ocasionó la dificultad para respirar.

