Exigen la Pronta Localización de Luis Karol, Joven de 17 Años Desaparecido en Tonalá

Familiares y amigos de Luis Karol Cuevas Quintanilla, de 17 años, bloquearon Periférico Oriente a la altura de la calle Atotonilco el Alto, en sentido de Tonalá a Guadalajara para exigir a las autoridades la pronta localización del joven.

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¿Cuándo desapareció Luis Karol Cuevas Quintanilla?

El estudiante de la Preparatoria 11, de la Universidad de Guadalajara, fue visto por última vez el 31 de marzo a las 15:00 horas, cuando salía de su casa en la colonia Emiliano Zapata, en Tonalá.

De acuerdo con familiares, Luis Karol enfrenta una depresión severa y permanece en tratamiento médico.

“Durante ninguna situación y durante ningún momento externo la necesidad de las ganas de irse o despedirse [...] no comentó nada. Lo único que notificó a mi mamá es que le había dejado una carta mediante un mensaje de WhatsApp y, cuando nos dimos cuenta, ya no estaba en casa”, externó José Cuevas, hermano de Luis Karol.

Familiares y amigos han recibido notificaciones de que el celular de Luis Karol se localizaba en la colonia Rancho Nuevo y luego en Lomas del Paraíso; con ayuda de drones y siguiendo la señal de GPS, por sus propios medios, han realizado la búsqueda del menor sin obtener respuesta favorable.

Además, se dicen sorprendidos por la desaparición y aseguran que el menor no tenía motivos para irse de su casa, por lo que temen que esté en riesgo su vida. Piden a las autoridades apoyo urgente para localizarlo.

Luis Karol Cuevas Quintanilla mide 1.70, es delgado, de tez morena clara; boca, nariz y orejas medianas. Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede proporcionarse al siguiente número de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco: 3331456314.

Iliana Gutiérrez / N+

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