Bomberos Sofocaban un Incendio en Lomas del Mirador y Encontraron un Cuerpo Entre la Basura

Un nuevo hallazgo se registró en el fraccionamiento Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde el cuerpo de un hombre fue localizado decapitado y parcialmente calcinado entre montones de basura.

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Fueron vecinos de la zona quienes realizaron el reporte a los números de emergencia tras percatarse de un incendio que se propagaba entre los desechos acumulados en un callejón ubicado en el cruce de las calles Sierra Maliciosa Norte y Sierra Maliciosa Sur. Al arribo de bomberos municipales, iniciaron de inmediato con las labores para sofocar las llamas.

En la basura que se estaba incendiando se localizó un cuerpo

Durante la intervención, los elementos se percataron de la presencia del cuerpo de un hombre, de aproximadamente entre 20 y 25 años de edad, el cual presentaba severas huellas de violencia, además de encontrarse decapitado y con visibles signos de haber sido expuesto al fuego. Ante este hallazgo, solicitaron la presencia de policías municipales para el resguardo de la zona.

La escena fue acordonada en espera de agentes de la Fiscalía del Estado, quienes iniciaron con las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de homicidio, mientras que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo.

No es la primera vez que ocurren este tipo de hechos

De acuerdo con testimonios de vecinos, no es la primera ocasión en que se registran hechos similares en el lugar, señalando que con frecuencia son abandonados cuerpos en la zona, lo que ha generado temor e incertidumbre entre los habitantes del fraccionamiento.

El fallecido no pudo ser identificado en el sitio, por lo que fue trasladado en calidad de desconocido a la morgue metropolitana, donde se espera que pueda ser reconocido por familiares. Habitantes del área manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad, asegurando que incluso prefieren permanecer en sus hogares al regresar de sus trabajos para evitar exponerse a situaciones de riesgo.

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