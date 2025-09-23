Buscan a Piloto y a Técnico Tras el Desplome de un Helicóptero en Cerro de Jalisco

Continúa la búsqueda de un piloto y un técnico que viajaban a bordo del helicóptero que se desplomó durante la tarde del 22 de septiembre en San Sebastián del Oeste, Jalisco.

Noticia relacionada: Se Desploma Helicóptero en el Cerro El Jabalí en San Sebastián del Oeste, Jalisco

Oficiales de las comandancias regionales de Talpa de Allende y Puerto Vallarta se activaron para salir al rescate de estas dos personas, mientras que por aire, un escuadrón aéreo con rescatistas de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco y personal de SAMU realizaron labores de búsqueda.

Sin embargo, debido al mal clima tuvieron que suspender las actividades, hasta retomarlas durante la mañana del 23 de septiembre.

Se despliega el personal para dar continuidad a la búsqueda. Los acompaña una persona que presenció a la distancia el probable desplome del helicóptero en el municipio de San Sebastián del Oeste Protección Civil de Jalisco

De acuerdo con las autoridades, en el lugar trabaja arduamente la SEMAR, Guardia Nacional, Defensa Nacional y elementos de Protección Civil de Jalisco.

¿Por qué cayó el helicóptero en San Sebastián del Oeste?

El accidente aéreo fue reportado aproximadamente a las 04:00 de la tarde del lunes; se sabe que el helicóptero cayó en el Cerro del Jabalí.

Asimismo, han indicado que el piloto y el técnico realizaban un servicio subrogado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hasta el momento no se sabé por qué se desplomó la aeronave.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas: