Buscan a 3 Jóvenes Desaparecidos Originarios de La Fortuna, Tlajomulco

Luego de que inicialmente se reportó la desaparición de dos jóvenes en el fraccionamiento La Fortuna, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, familiares confirmaron que en realidad son tres los menores que se encuentran desaparecidos.

Noticia relacionada: “Me Estoy Muriendo en Vida”: Padre Busca a su Hijo de 14 Años Desaparecido en Tlajomulco

José, de 14 años, y Carlos, de 17, perdieron comunicación con sus familias desde la noche del 11 de octubre. Ambos fueron vistos por última vez en un minisúper de la avenida de La Fortuna.

Martín Saucedo, padre de José, relató que su hijo llegó de trabajar en la tarde y pidió permiso para salir a la calle con Carlos, un vecino, alrededor de las 20:30 horas, pero no regresó.

“No son los únicos”, señaló la familia, en referencia a Ignacio Maciel Méndez, de 20 años, quien también se encuentra desaparecido desde el 28 de septiembre.

Todavía no hay ficha de búsqueda de Ignacio Maciel

Aunque hasta el momento no existe una ficha de búsqueda oficial, familiares y colectivos en redes sociales han compartido fotografías de Ignacio Maciel para difundir la información y tratar de localizarlos.

Las autoridades locales no han emitido reportes adicionales sobre los casos, y los familiares continúan la búsqueda por medios propios.

Alejandra Parra / N+

Historias recomendadas: