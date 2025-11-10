Cae Banda Criminal que Extorsionaba a Empresas de Transportistas y Secuestraba en Jalisco

Fueron detenidos los integrantes de una banda criminal en el municipio de El Salto, Jalisco. Los delincuentes presuntamente amenazaban a representantes de empresas de transportistas a través de un chat.

¿En qué consistían las amenazas de esta banda delincuencial en Jalisco?

Las amenazas consistían en incendiar las unidades de transporte o privar de la libertad a los choferes si se negaban a pagar la tarifa que les exigían. Dicha cifra era de 200 dólares por cada unidad que transitara por la Zona Industrial, es decir, un aproximado de 3 mil 680 pesos.

Además, estaban obligando a las víctimas a reportar en tiempo real el paso de sus unidades por el corredor industrial como forma de control y vigilancia. Pero las extorsiones no paraban ahí, ya que después privaron de la libertad a un conductor y exigieron 20 mil dólares a cambio de liberar al hombre que mantenían secuestrado. Posteriormente, esto se convirtió en un pago mensual para evitar la privación de más choferes.

¿Quiénes son los delincuentes detenidos por amenazar a empresas de transportistas en Jalisco?

Se trata de siete hombres que tienen entre los 20 y 35 años, algunos de ellos provenientes del estado de Tamaulipas, donde se presume que también operaban.

Los detenidos han sido identificados como Alexis Javier ‘N’, Édgar Iván ‘N’, Alberto ‘N’, Sergio ‘N’, Saúl ‘N’, Jesús Antonio ‘N’ y Gustavo Adolfo ‘N’.

¿Cuándo y cómo detuvieron a la banda criminal?

La banda de delincuentes fue sorprendida y detenida en flagrancia el 7 de noviembre, mediante un operativo táctico de la Fiscalía de Jalisco, donde lograron interceptar tres vehículos y una motocicleta que utilizaban para cometer el delito.

Cabe mencionar que estos autos eran utilizados constantemente, por lo que ya se contaba con reporte y características de los mismos.

Los detenidos fueron trasladados la tarde de este domingo desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado al complejo penitenciario de Puente Grande, donde comenzarán las audiencias correspondientes y serán imputados por delitos de secuestro y extorsión.

Además, se logró recuperar dos pipas, una de ellas con combustible y la otra con derivados. También se liberó a dos choferes que mantenían privados de la libertad.

Mientras que a los extorsionadores se les aseguraron cuatro armas de fuego, cuchillos y celulares. La Fiscalía confirmó que ya se contaba con denuncias interpuestas contra esta banda delincuencial.

