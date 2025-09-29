Cae Feminicida de Mujer Localizada Calcinada Dentro de un Vehículo en Guadalajara

Se avanza un paso hacia la justicia por la muerte de una mujer en el Área Metropolitana.

Joshua Yael 'N'. fue detenido el pasado sábado 27 de septiembre, acusado de presuntamente cometer un feminicidio en la colonia El Rocío de Guadalajara.

Presunto feminicida es detenido. Foto: Fiscalía de Jalisco

¿De qué crimen es señalado Joshua Yael 'N'?

Fue durante la madrugada del 22 de septiembre cuando se localizó un vehículo ardiendo en llamas en medio de una zona de maleza, en una brecha de la avenida Jesús Reyes Heroles al cruce con la calle Tierra del Honor. Luego de que bomberos municipales sofocaran el fuego, encontraron el cuerpo de una mujer totalmente calcinado dentro del auto, al parecer atrapada entre los asientos.

De inmediato, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia comenzó las investigaciones, y a través de éstas se pudo identificar a Joshua Yael 'N'. como el presunto actor intelectual y material de este hecho, cometido con saña para acabar con la vida de la mujer.

Al momento, la Fiscalía del Estado no ha informado el vínculo que existía entre la fallecida y el detenido, quien en las próximas horas tendrá su audiencia de vinculación por la posible comisión del delito de feminicidio

