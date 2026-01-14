Hombre de la Tercera Edad se Encuentra en Estado Grave Tras Caer de Casi 5 Metros en Guadalajara

Un mal paso llevó a un hombre de la tercera edad a quedar al borde de la muerte en Guadalajara, ya que cayó de una altura aproximada de cinco metros.

El fuerte golpe y los gritos de dolor fueron los que alertaron a los vecinos de la calle Emiliano Zapata, al cruce con Industria, en la colonia Oblatos. Al mismo tiempo, familiares de la víctima lograron divisar al hombre sobre la banqueta, el cual, poco a poco perdió el conocimiento.

En minutos, vecinos y familiares se organizaron para llamar al número de emergencias y solicitar una ambulancia.

¿Cómo cayó el hombre?

En la llamada de auxilio, inicialmente se refería que el hombre había caído desde la azotea; sin embargo, momentos después se pudo saber que rodó por las escaleras desde el segundo piso hasta finalmente caer en el ingreso de su domicilio.

Debido a la gravedad en la que se encontraba, una ambulancia del SAMU Jalisco fue la primera que llegó hasta la vivienda, donde los doctores se dedicaron a estabilizar a la víctima. El panorama era complicado, debido a que en minutos el hombre cayó en paro.

Una intensa labor del personal médico logró, con maniobras de RCP, sacar adelante al adulto mayor, esto después de casi 30 minutos en los que los doctores hacían lo posible por salvarle la vida.

¿Cuál es el estado de salud de la víctima?

Finalmente, tras obtener un resultado positivo, el herido fue llevado hasta un puesto de socorros en estado sumamente grave, luego de padecer fuertes golpes en la cabeza, el tórax y el abdomen, así como también posibles fracturas en varias partes del cuerpo.

Durante la noche y parte de la madrugada, personal de la Cruz Verde Ruiz Sánchez trabajó para estabilizarlo, en espera de que un milagro pueda hacer que el hombre regrese a su vida normal.

Edgar Abraham Flores Maciel / N+

