Califican Como Homicidio y no Como Feminicidio el Asesinato de Nutrióloga Daniela Julieth

La familia de Daniela Julieth, la joven nutrióloga de 23 años asesinada en su dormitorio, levanta la voz y exige la pena máxima.

Este martes, Marco Alexander fue vinculado a proceso por homicidio calificado en la modalidad de ventaja y alevosía. Por ello, la familia solicita que el delito sea reclasificado como feminicidio. Aunque la carpeta de investigación inició bajo el protocolo de feminicidio, este fue descartado al no existir una relación de amistad o sentimental entre la víctima y el agresor.

El joven ya se encuentra detenido. Foto: Fiscalía de Jalisco

La familia insiste que “el odio con el que la agredieron no es un simple homicidio”.

La noche del 23 de septiembre, Marco Alexander, vestido con una capa negra y portando un cuchillo táctico en la cintura, ingresó a la casa y al dormitorio donde se encontraba la joven nutrióloga. Según declaró, escuchaba voces que le ordenaban salir a matar, por lo que, en busca de alguna víctima, abordó varios camiones sin rumbo fijo desde Tonalá. Al llegar a la casa marcada con el número 351 de la calle Pegaso, subió las escaleras y entró a la habitación donde atacó a Daniela Julieth en múltiples ocasiones con el arma que llevaba.

¿Cómo fue detenido Marco Alexander tras el ataque a Daniela Julieth?

Vecinos, alarmados por los gritos de auxilio, se acercaron a la vivienda y observaron a Marco Alexander saltar por la ventana y huir. Sin embargo, lograron retenerlo y entregarlo a elementos de la Policía de Zapopan.

Y ya lo tenían detenido, nos lo entregan a los compañeros que están en campo y van a asegurarse qué fue lo que pasó, una vez estando en el domicilio se dan cuenta de lo que hizo Roberto López Macías, comisario de Zapopan.

La defensa de Marco Alexander solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas para que se resolviera su situación jurídica. Por ello, este martes, a una semana del crimen, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa por un año.

