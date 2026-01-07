Cambian los Límites de Velocidad en Principales Avenidas de la Metrópoli. ¿Cuáles Son?

Cambiaron el límite de velocidad en las principales avenidas de la ciudad. En avenida Vallarta y Lázaro Cárdenas, el límite pasó de 60 a 50 kilómetros por hora.

Es parte de una estrategia de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) para disminuir los siniestros viales, debido a que la velocidad es el principal factor de riesgo en muertes y lesiones graves por siniestros de tránsito.

Los cambios se basan en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco, aprobada por el Congreso del Estado en octubre de 2022 y su reglamento publicado en agosto de 2023.

En ella se establece que en vialidades secundarias y terciarias el límite de velocidad es de 30 kilómetros; en vialidades primarias o avenidas con semáforos, el límite es de 50 kilómetros; y en carriles centrales de avenidas de acceso controlado, como el periférico, así como en carreteras estatales o interestatales fuera de zonas urbanas, el límite es de 80 kilómetros.

Aunque hay cámaras de foto-infracción en varios puntos de estas vialidades, de acuerdo con la AMIM no han tenido cambios y están configuradas al límite de 60 km/h, por lo que aún no se multa con base en los nuevos límites de velocidad.

¿Cuándo ajustará la AMIM los radares de velocidad en la ciudad?

La AMIM ajustará los radares de velocidad una vez que se completen los nuevos señalamientos viales y exista el periodo de socialización.

Algunos automovilistas están molestos con el cambio:

También es un peligro que sea mucho menos porque pueden venir por el cáncer y de atrás ni tan rápido ni tan despacio, 60 o 70 hubiera estado bien. Gabriela, automovilista.

Mientras que otros están a favor:

Es buena propuesta para generar menos accidentes y están más atentos. Salvador Vargas, automovilista.

Los cambios se basan en la Ley de Movilidad. Foto: N+

Son buenos porque evitamos los accidentes, seguridad para todas las personas Julio César, automovilista.

De acuerdo con lo que marca la Ley, el municipio de Zapopan está en proceso de adecuar los señalamientos horizontales sobre la avenida Vallarta para informar a la ciudadanía de los cambios.

