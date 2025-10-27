Disparos en Panteón Guadalajara Deja a 3 Detenidos y un Policía Accidentado; Cayó a una Cripta

Dentro del Panteón Guadalajara se registraron detonaciones con arma de fuego por parte de tres jóvenes que estaban en el recinto visitando una tumba; todo ocurrió durante la tarde del domingo 26 de octubre.

Las personas que estaban en el cementerio mencionaron que tuvieron que refugiarse entre las tumbas al no saber qué sucedía. Pero eso no fue todo, ya que al acudir las autoridades, uno de los policías cayó a una cripta.

En el momento en que se asegura a uno de los masculinos, uno de nuestros compañeros se apoya en una cripta y cae de una altura de aproximadamente siete metros Policía de Guadalajara

El oficial fue valorado y trasladado por paramédicos de la Cruz Verde a un hospital para su mejor atención.

Reportan otro accidente más durante movilización rumbo al Panteón Guadalajara

Además, otros oficiales que acudían para brindar el apoyo requerido en el cementerio, impactaron a un automovilista cuando ya estaban a punto de llegar. Afortunadamente, paramédicos al revisar a los oficiales y al conductor del auto señalaron que no presentaban lesiones mayores, por lo que todo se atendió por parte de las aseguradoras.

En el panteón la zona fue resguardada por los policías municipales, mismos que a su vez dieron parte al Ministerio Público. Por este hecho no se reportaron personas lesionadas y a uno de ellos se le aseguró el arma de fuego.

Los tres jóvenes quedaron retenidos: Uno de ellos fue entregado al Ministerio Público Federal, donde se resolverá su situación jurídica; los otros dos quedaron por falta administrativa.

Javier Sandoval / N+

