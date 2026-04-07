Hombre a Bordo de una Motocicleta Dispara a 2 Perros en El Salto, Jalisco

Un hombre a bordo de una motocicleta disparó a dos perros en la colonia Los Sabinos, del municipio de El Salto, un hecho que quedó registrado a través de cámaras de seguridad de la zona.

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Los hechos ocurrieron el 5 de abril, a las 6:54 de la tarde. En el video difundido en redes sociales se puede observar una motocicleta en movimiento, el conductor se detiene y presuntamente dispara a un perro que estaba amarrado.

Después de esto, en otro de los videos grabados por vecinos de la zona, se puede apreciar que el motociclista continúa su marcha, y se observa que está acompañado de una mujer como copiloto. Y posteriormente, el sujeto vuelve a detenerse, se desfaja el arma y dispara directamente a otro perro de color negro, se guarda la pistola, y escapa.

Uno de los perros terminó herido y camina cojeando, ya que presentó una lesión en una pata delantera. Sin embargo, el estado de salud del otro canino se desconoce.

Autoridades investigan los hechos para dar con el responsable

Las autoridades de El Salto ya comenzaron una investigación para realizar las medidas conducentes.

Cabe señalar que en el último año, El Salto ha documentado cuatro casos de violencia contra perros, y en todos ya se cuenta con órdenes de aprehensión. En Jalisco, la crueldad y el maltrato animal son delitos tipificados en el Código Penal; se castiga con penas de seis meses a cinco años de prisión, así como con sanciones económicas de siete mil 600 pesos a 108 mil 570 pesos.

Moisés Hernández / N+

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