Captan Momento en el que Inspectores Solicitan Dinero en Diligencia en Negocio de Pizzas
En video, dos inspectores de Guadalajara fueron captados presuntamente pidiendo dinero en una pizzería; al salir, una ciudadana los interceptó
Inspectores de Guadalajara fueron captados presuntamente pidiendo dinero en una pizzería. Foto: Ilustrativa Pexels
En video quedaron captados dos trabajadores de Inspección y Vigilancia de Guadalajara, cuando presuntamente solicitaron dinero durante una diligencia en un negocio de pizzas.
En la grabación se observa cómo un hombre saca de su billetera lo que aparenta ser dinero en billetes y lo coloca debajo de una carpeta que previamente había sido dejada en la mesa por otra persona con uniforme, identificada como trabajador del Ayuntamiento, junto a su compañero. Al salir, ambos fueron interceptados por una ciudadana.
Oye, te tengo grabado cuando le estás pidiendo mochada al de la pizzería. Voy a ir a contraloría y te voy a subir en todas las redes sociales por rata.
Denuncia ciudadana
En un segundo video, la mujer señala que captó todo el presunto acto de extorsión, mientras graba los datos del vehículo en el que viajaban.
Qué mala onda que se estén aprovechando de estos negocios, son negocios chiquitos, qué mala onda, porque todavía abriste la carpeta y le dijiste que por bajo. Te grabé todo, qué mala onda, nos quemamos todo.
Denuncia ciudadana
¿Qué acciones se tomaron ante el presunto acto de corrupción?
Al respecto, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó a través de un comunicado que los dos trabajadores fueron separados de su cargo mientras se lleva a cabo una investigación interna.
Agregó que la actitud de estos servidores públicos no representa la visión ni los valores de su administración.
