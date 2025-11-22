Detienen a Sujeto con Más de 200 Dosis de Droga en el Centro de Guadalajara

En uno de los días con mayor afluencia en la zona centro de Guadalajara, elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre que transportaba más de 200 dosis de droga.

Durante un recorrido de vigilancia permanente, los uniformados detectaron al conductor de una motocicleta que circulaba de manera errática. Tras observar que se pasó un alto, le marcaron la detención sobre el corredor López Cotilla, en su cruce con Degollado, donde procedieron a realizarle una inspección preventiva.

Aseguran más de 275 dosis de distintas sustancias

Autoridades informaron que el sujeto llevaba una mochila en color azul, en cuyo interior se localizaron alrededor de 275 dosis de diferentes drogas, tanto vegetal verde y seco como sustancias sintéticas.

Quien aseguró esta información fue el comandante del Centro Histórico de la Policía de Guadalajara, Josué González Gutiérrez.

El mismo lleva una mochila en la espalda en color azul, al revisar lo que viene siendo el interior de la mochila, se encuentra con un aproximado de 275 dosis de diferente droga, entre ellas se encuentra vegetal verde y seco y droga sintética Josué González Gutiérrez, Comandante del Centro Histórico de la Policía de Guadalajara

En la revisión también fueron asegurados aproximadamente 84 cigarrillos de vegetal verde, 12 más dentro de botes de plástico transparentes, además de 26 envoltorios triangulares con cristal, 25 envoltorios con polvo blanco y cerca de 130 bolsas plásticas con presuntas drogas sintéticas.

El detenido fue identificado como Yunue N., de 35 años de edad, y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Priscila Velasco / N+

