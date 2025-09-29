Detienen a Hombre en Aguascalientes por Haber Asesinado a su Tío en Guadalajara, Jalisco

Un hombre fue detenido en Aguascalientes a casi un año de haber asesinado a su tío en la colonia La Joyita, en Guadalajara. El crimen ocurrió el 4 de octubre de 2024.

Rafael ‘N’, acusado de atacar a muerte a su tío durante una pelea, fue localizado en el barrio de La Estancia, ubicado en el estado de Aguascalientes de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco.

¿Cómo ocurrió el asesinato de este hombre en Guadalajara?

El día de los hechos, se informó que el agresor utilizó un cuchillo y a un costado de la víctima, de entre 60 y 65 años, fue hallada dicha arma. El afectado estaba sobre una cama; presentaba heridas en el cuello y tórax.

El motivo del altercado fue porque el sexagenario había lesionado previamente al padre del acusado, según la Fiscalía del Estado de Jalisco. Incluso, algunos vecinos señalaron que días antes ya habían escuchado gritos provenientes de esa vivienda, ubicada en las calles 8 y 3.

Rafael ‘N’ quedó a disposición de un juzgado por el delito de parricidio, y al momento se desconoce cuántos años podría recibir de presión.

