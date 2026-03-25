Capturan a Maestro de Inglés en Puerto Vallarta por Presunta Explotación Infantil

Capturan en finca de Puerto Vallarta, Jalisco, a maestro de inglés que producía y comercializaba pornografía infantil.

La Fiscalía de Jalisco notificó que la detención se llevó a cabo en una vivienda de la colonia Valentín Gómez Farías, perteneciente al municipio de Puerto Vallarta. El señalado identificado como Alfredo "N", utilizaba la finca para dar clases a menores de edad.

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La investigación técnica se originó tras recibir una denuncia por parte de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, la cual notificó sobre reportes internacionales de la plataforma Cyber Tipline; organización dedicada a denunciar la explotación infantil.

Captura se realizó en conjunto con la Secretaría de la Defensa. Foto: Fiscalía de Jalisco

En un operativo realizado por personal policial de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, fue como pudo realizarse la aprehensión de Alfredo "N".

Las indagatorias permitieron asociar la presunta participación del hombre en estos hechos, a través de los datos, números telefónicos y cuentas de correo electrónico utilizadas en el material.

¿Qué otros sujetos han sido detenidos por abuso a menores en Puerto Vallarta?

Hace dos meses, también en Puerto Vallarta, un sujeto identificado como José "N" fue condenado a 6 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra.

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