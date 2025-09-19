Familia de Carlos ‘El Abuelo’ Sigue Buscándolo Tras 18 Años Desaparecido en Aguascalientes

Carlos Hermosillo, apodado ‘El Abuelo’, es buscado por su esposa Guadalupe Carrillo Suárez desde hace 18 años, luego de que desapareció junto con otras personas el 24 de abril de 2007, día que se registró una desaparición masiva en Aguascalientes, perteneciente al caso Maverick.

Cuando empiezo a escuchar las sirenas a las 6:00 de la tarde, empieza como que algo, algo que te dice, no era normal, me asusté, me preocupé, no tanto por lo que estaba escuchando, sino porque sentí algo Guadalupe Carrillo, esposa de Carlos Hermosillo

Un sonar de sirenas poco común en aquel entonces en Aguascalientes, despertó un presentimiento en Guadalupe, quien desde hace 18 años busca a su esposo, junto con nueve familias más: los desaparecidos del caso Maverick.

Te puedo decir que sé muy poco, en el aspecto de que pues en aquel momento, en aquellos años se empezaron a ver cosas que no se habían visto en el estado, en cuestión de seguridad, ya se venían presentando unas situaciones desde 2006 y se escuchaban ciertos levantones de otras personas, pero nunca nos imaginos que en el antro pudiera pasar Guadalupe Carrillo, esposa de Carlos Hermosillo

‘El Abuelo’ era gerente de un antro, así como padre de dos mujeres, esposo y amigo. Y desde el 24 de abril de 2007 no ha habido respuesta.

Le decían ‘El Abuelo’, todos lo conocían por ‘El Abuelo’, después de lo que sucedió me dio gusto que compañeros de trabajo todavía hasta la fecha, no, es que Carlitos, ‘El Abuelo’ era buena persona, nos apoyaba, es que siempre fue una persona muy noble Guadalupe Carrillo, esposa de Carlos Hermosillo

Familia de 'El Abuelo' no ha perdido la esperanza de encontrarlo

Han pasado años y la familia que dejó Carlos mantiene viva la esperanza hasta encontrarlo.

En estas situaciones no podemos tener un duelo como tal porque no sabemos si viven, si están muertos, no sabemos absolutamente nada y con las autoridades poca ayuda, menos, es una situación emocional bastante difícil Guadalupe Carrillo, esposa de Carlos Hermosillo

Además de la incertidumbre de no saber del paradero de Carlos, su familia se ha enfrentado a la revictimización de autoridades y de la misma sociedad.

La falta de empatía todavía, la falta de interés por querer apoyarnos, a buscar a nuestros familiares. Si voy a la Fiscalía y pido el expediente, no nay nada, y para mí lo mismo que se dijo, se dijo que se vio en 2007, 2008, es lo mismo que hay hoy a 18 años Guadalupe Carrillo, esposa de Carlos Hermosillo

