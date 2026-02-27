Colapsa Casa en Zapopan; 2 Hombres Sobreviven de Milagro

Una vivienda ubicada en la colonia Colli Urbano, del municipio de Zapopan, colapsó con dos personas en su interior, quienes salieron ilesas por su propio medio.

Los hechos ocurrieron en una casa que se encuentra sobre la calle Volcán Peña Nevada, al cruce de Volcán Quinceo. Dos hombres estaban dentro de la vivienda cuando colapsó.

Para los habitantes de la vecindad conocida como "La Mansión", este es un ejemplo de que los milagros existen.

"Y más de ver que salieron ilesos, para nosotros es un milagro de Jehová Dios, que él está de pie y los dos, la verdad", dijo Ana Rosa, familia de los dos hombres afectados

¿Cómo lograron salir los hombres atrapados?

Al momento del colapso total, los dos hombres que estaban dentro, vivieron para contarlo. Ambos salieron por sus propios medios sin ningún rasguño, caminaron encima de los escombros y con una escalera liberaron la finca derrumbada.

"Sí, estaban atrapadas, pero en la parte trasera de la casa, por lo que yo vi, fue la parte delantera la que se derrumbó, no hay lesionados", mencionó Roalí Hernández, paramédico de la Cruz Verde

Se dio a conocer que fue la falta de mantenimiento lo que ocasionó el derrumbe de la vivienda. Hasta ahora se desconoce si esto será denunciado ante las autoridades.

