Choque de Tres Autobuses de Transporte de Personal Deja 30 Personas Lesionadas en Zapopan

Un choque múltiple en el que participaron tres autobuses de transporte de personal dejó como saldo 30 personas lesionadas, frente a la colonia Puerta de Hierro, en el municipio de Zapopan.

El accidente ocurrió sobre el cruce de Periférico Poniente y la avenida Acueducto, cuando las tres unidades, pertenecientes a la misma empresa, colisionaron por alcance. Automovilistas que circulaban por la zona y los propios operadores reportaron el incidente a los números de emergencia, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de rescate.

Treinta pasajeros resultaron lesionados tras el accidente

Paramédicos de la Cruz Verde Zapopan atendieron en el lugar a los 30 pasajeros que resultaron afectados. De ellos, 29 presentaron lesiones menores que no requirieron traslado hospitalario; sin embargo, una mujer de aproximadamente 50 años fue llevada a un puesto de socorros debido a una posible fractura en la pierna.

El rescate de esta pasajera requirió la intervención de bomberos municipales, ya que la puerta de ascenso del autobús donde viajaba quedó atorada por la colisión. Con el uso de equipo hidráulico, los rescatistas lograron abrir el acceso y finalmente permitir que los paramédicos la extrajeran con seguridad para trasladarla a un hospital.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la colisión. Testigos señalaron que los pasajeros ya se dirigían de regreso a sus hogares tras concluir su jornada laboral. El hecho quedó bajo investigación de policías viales, mientras que la empresa propietaria de las unidades deberá hacerse responsable de los daños ocasionados.

Abraham Flores / N+

