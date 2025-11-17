Clausuran Bar dn Providencia Tras Asesinato de Joven Durante la Madrugada en Guadalajara

Sellos de clausura y aseguramiento cubren desde este lunes la fachada de un bar ubicado en la zona de Providencia, en Guadalajara, luego del ataque armado registrado durante la madrugada del domingo, donde un joven de 25 años fue asesinado en el exterior del establecimiento. Vecinos han reportado sobre incidentes previos en el lugar, mismos que ya habían requerido la presencia de autoridades municipales debido a riñas y disturbios.

Los conflictos en la zona son constantes

De acuerdo con testigos, la agresión ocurrió cuando la víctima descendía de su automóvil y se disponía a entrar al bar. En ese momento, sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y abrieron fuego de manera directa. El joven cayó herido en la entrada del establecimiento mientras los atacantes se dieron a la fuga.

La Fiscalía del Estado informó que el joven presentaba impactos de bala en abdomen, tórax, cuello y oreja, lesiones que le ocasionaron la muerte prácticamente de manera inmediata. Además, el ataque dejó dos hombres más heridos: uno de 30 y otro de 50 años, ambos trabajadores del bar. Los sobrevivientes fueron atendidos por paramédicos y trasladados a recibir atención médica.

En el lugar se localizaron al menos diez casquillos percutidos

En la escena del crimen se localizaron al menos diez casquillos percutidos, lo que da cuenta de la violencia con la que actuaron los agresores. Para la mañana del lunes, la banqueta había sido limpiada, aunque los sellos de clausura permanecen como evidencia del cierre temporal del establecimiento.

Mientras los vecinos insistieron en que el lugar ya había sido escenario de riñas y disturbios en ocasiones anteriores, las autoridades estatales confirmaron que la investigación continúa abierta. La Fiscalía trabaja en la revisión de cámaras de videovigilancia y en entrevistas a posibles testigos para intentar identificar a los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. Las autoridades hicieron un llamado a la población para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso.

N+

