Colectivo Localiza Dos Cráneos en Finca Abandonada de Ixtlahuacán de los Membrillos

En una finca abandonada, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó dos cráneos. El hallazgo lo realizaron a través de una denuncia anónima.

Gracias a la denuncia anónima, los integrantes del colectivo se trasladaron hasta el fraccionamiento Los Olivos, ubicado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde sobre la calle Olivo Egipcio #39, hallaron los restos óseos.

De acuerdo con la denuncia anónima que recibieron, en esta zona existen más restos humanos enterrados, por lo que continuarán con la búsqueda de más víctimas. Policías municipales acordonaron la zona y se le dio aviso al Ministerio Público.

Por su parte, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó los cráneos a sus instalaciones para continuar con los protocolos establecidos.

Más cuerpos encontrados en Jalisco

Cabe mencionar que en otra ocasión, el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros halló un cuerpo enterrado en una finca en obra negra en el municipio de Tlajomulco.

La localización del cadáver también se logró por una denuncia anónima, sin embargo, se desconoce si hay más víctimas enterradas en este sitio. Aunque el colectivo ya solicitó a la Fiscalía del Estado de Jalisco que intervenga en el área.

