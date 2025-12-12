Colectivo Luz de Esperanza Localiza Restos Humanos en La Higuera, Zapopan

En medio de la nada y en una zona de difícil acceso, fue como integrantes del Colectivo Luz de Esperanza localizaron restos humanos en la colonia La Higuera, en Zapopan.

De acuerdo con una integrante del colectivo, el hallazgo se realizó en el área de la barranca ubicada en la colonia antes mencionada. Asimismo, señaló que han recibido varios positivos en esta zona de la Ex Villa Maicera.

¿Qué encontraron en la colonia La Higuera?

En el sitio, encontraron una pierna y una prótesis. Según el Colectivo Luz de Esperanza, los restos parecen ser de un hombre, pero serán las autoridades correspondientes quien confirmen esto.

Trae pantalón de mezclilla, trae una prótesis en una de sus piernas. Además hay una prótesis ahí suelta; además se ve que la fauna ya se lo estaba llevando. No está completo, pero como que tiene poco tiempo, unos tres mesecitos. Madre buscadora del Colectivo Luz de Esperanza

La integrante agregó que la pierna parecía hinchada y que posiblemente tenía tejido dentro del pantalón. El rescate de los restos humanos fue realizado por autoridades municipales y estatales.

Miguel Zaragoza García / N+

