Colectivos de Búsqueda de Desparecidos Regresan al Rancho Izaguirre Con Autoridades Federales

Este viernes 10 de abril, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas regresaron al rancho Izaguirre, acompañados por autoridades federales.

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Los colectivos volvieron a este rancho en Jalisco con la finalidad de observar de cerca los avances que hay en cuanto a los trabajos y pesquisas que se realizaron dentro del predio, ubicado a las orillas de la comunidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.

Así avanza el caso del rancho Izaguirre

Cabe recordar que el pasado 5 de marzo, se cumplió un año desde que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al sitio, encontrando decenas de prendas, objetos personales y restos que podrían pertenecer a personas desaparecidas.

El hecho tuvo impacto en todo México y gran parte del mundo, sobre todo, porque este hallazgo marco un antes y un después para madres buscadoras, quienes desde hace años recorren el país en búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

Y, aunque este viernes volverán al rancho Izaguirre, integrantes de colectivos han asegurado que el lugar llegó a permanecer sin vigilancia, pese a la gran cantidad de objetos personales que se encontraron en la zona y que podrían ayudar con la localización de personas desaparecidas.

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