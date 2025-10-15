Comando Priva Ilegalmente de la Libertad a Pareja en Negocio de López Mateos, Zapopan

Un comando privó de la libertad a un hombre y una mujer, de entre 25 y 30 años, cuando llegaban al estacionamiento de un par de negocios ubicados sobre prolongación López Mateos, en el cruce con boulevard Bugambilias, dentro del fraccionamiento del mismo nombre, en el municipio de Zapopan.

Los responsables descendieron de dos camionetas blancas de reciente modelo y se abalanzaron contra sus objetivos. A punta de pistola, los obligaron a subir a las unidades mencionadas y, además, se llevaron los vehículos de las víctimas: dos camionetas también de reciente modelo, una de ellas tipo todo terreno. Consumado el hecho, huyeron a toda velocidad con dirección a Tlajomulco.

Se desconoce la identidad de la pareja. Foto: N+

¿Qué se sabe sobre la pareja privada de la libertad en Zapopan?

Hasta el momento se desconoce la identidad de la pareja; únicamente se sabe que posiblemente trabajaban en uno de los negocios donde ocurrieron los hechos. Todo parece indicar que el doble plagio se registró poco antes de las 10 de la mañana de este miércoles, y no se ha esclarecido por qué la denuncia se realizó varias horas después.

Miguel Zaragoza García N+

