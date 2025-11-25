Así se Vivió la Marcha por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en Guadalajara

La tarde de este 25 de noviembre inició la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Guadalajara.

Un contingente de aproximadamente 50 a 60 mujeres dio inicio con la marcha.

La movilización inició en la Glorieta La Normal y avanzó por la avenida Circunvalación con dirección al Centro de Justicia para la Mujer. Durante el trayecto se registraron algunas incidencias menores, sin que se reportaran situaciones que pusieran en riesgo la integridad de las participantes.

Las mujeres que conformaron el contingente portaron pancartas y algunas utilizaron megáfonos para alzar la voz y exigir justicia en diversos casos relacionados con la violencia de género. En la marcha también participaron niñas acompañadas por personas adultas, quienes se mantuvieron juntas como medida de protección.

El contingente fue acompañado por elementos de la Comisaría Municipal de Guadalajara, Bomberos de Guadalajara y la Policía Vial, quienes se encargaron de resguardar la movilización y realizar los cierres y desvíos necesarios para el control del tránsito vehicular en la zona.

Realizan actividades diversas en el Centro de Justicia para la Mujer

Se preveía que al arribar al Centro de Justicia para la Mujer se llevarían a cabo diversas actividades, entre ellas un performance que podría extenderse por varias horas.

El contingente arribó al Centro de Justicia para la Mujer, donde varias participantes colocaron pancartas en el piso y pares de zapatos rojos como símbolo de las víctimas de feminicidio. Algunas mujeres ofrecieron testimonios, mientras otras, con antorchas, continuaron relatando sus casos. También se realizaron acciones simbólicas como la quema de algunas denuncias previamente expuestas durante la manifestación.

